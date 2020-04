Fernando Gorriarán contestó los dichos de Antonio Briseño sobre el futbol sudamericano

Antonio Briseño tuvo unas controvertidas declaraciones la pasada semana en las que aseguró que si juega en las ligas de Argentina o Uruguay, es figura. Luego de recibir la respuesta de Brian Lozano, fue otro uruguayo de Santos Laguna, Fernando Gorriarán, quien también salió al cruce de las palabras vertidas por Pollo.

El elemento de El Rebaño hizo alusión a las ligas sudamericanas al comparar las posibilidades que tienen los extranjeros en México. "Allá en Uruguay, tú lo ves que juegan. Te lo juro, yo me voy a Uruguay o Argentina y soy figura. No siendo Boca o River, sino voy a un equipo normal. Y me va a ir bien", comentó.

La reacción de Lozano no se hizo esperar: "Parece muy fácil la liga uruguaya, pero hay que jugarla para comprobar eso", escribió en su cuenta de Twitter. El que retuiteó el posteo fue su compañero de Santos Laguna, Gorriarán, quien ayer se refirió al tema: "Creo que se equivocó. No tiene sus motivos. Él hoy en día no es titular en México, entonces no tiene tampoco herramientas para decir que va y es figura".

“Acá en México todas las canchas están bien y las instalaciones son perfectas. Estaría bueno que Briseño probara suerte algún día y vaya a jugar a la cancha de Miramar o al Paladino” Fernando Gorriarán en @TIRANDO1010, sobre los dichos de Antonio Briseño en @AgendaFOXSports pic.twitter.com/syDwGm4Dpu — Hernán Braga (@hernanbraga1) April 21, 2020

El centrocampista aseguró que los uruguayos recibieron apoyo cuando respondieron a Briseño y que "mismo colegas mexicanos se reían de lo que había dicho". "La verdad que nos molestó un poco porque desde el primer día que llegué, dije que la liga mexicana es una de las mejores ligas del mundo. Que desmerezcan las ligas nuestras creo que duele un poco y bueno, creo que fue por eso que reaccionamos", explicó en declaraciones a Tirando Paredes.

Por últmo, Gorriarán reconoció los problemas del futbol de su país, pero los destacó por lo dificultoso que hacen al torneo. "Es verdad que tenemos un déficit en las instalaciones o algunos campos no están bien, pero es complicado. No sé, vas a jugar a la cancha de Miramar, ir a jugar al Paladino, es dificil. Y estaría bueno que probara suerte y fuera a ver algún día. Que te escupan en la cara o que te puteen de al lado, no cualquiera aguanta una presión de esas tampoco", concluyó invitando al elemento de Chivas a que pruebe la experiencia.

