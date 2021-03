Sufre Santos Laguna y la Liga MX: Fernando Gorriarán se pierde el resto del torneo

La Liga MX siempre entrega sorpresas y Santos Laguna es una de ellas. Los Guerreros están teniendo una campaña formidable en lo que va del Guard1anes 2021 y solamente son superados en puntos por Cruz Azul y el América. Sin embargo, acaban de recibir una noticia que se transformó en baldazo de agua helada.

Las sorpresas no se dan porque sí: para que sucedan, debe haber buenos jugadores en la plantilla o, por lo menos, varios en buen nivel. Fernando Gorriarán cumple las dos facetas, ya que además de siempre haberse destacado, el uruguayo se encuentra en un nivel brutal. No por nada es, posiblemente, el mejor mediocampista box to box del futbol mexicano.

Cuando parecía que todo iba bien, Gorriarán sufrió una lesión que lo marginará por el resto del campeonato en su fase regular. "El jugador de Santos Laguna sufrió una ruptura de tendón por una pubalgia que se le agravó, razón por la que ahora analizan si será sometido a una cirugía o podría salir adelante con terapia rehabilitación", informó TUDN.

Fernando Gorriarán es baja indefinida en Santos Laguna

La lesión que presenta el futbolista todavía se encuentra en ’veremos’, porque buscará una opinión médica en el extranjero. La buena noticia es que la baja, por el momento, supone 4 a 6 semanas, haciendo que su vuelta pueda darse justo en Liguilla. Eso sí, los laguneros deberán mantenerse entre los mejores cuatro sin él.

No será un final de Guard1anes 2021 sencillo para Santos Laguna: desde la reanudación hasta el final del mismo, se las verá con equipos muy complicados. Los Guerreros deberán enfrentar a Chivas. Gallos Blancos de Querétaro, Toluca, Pachuca y Puebla, respectivamente y todos en seguidilla.

