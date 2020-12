Carlos González posó con la playera de Tigres UANL y elogió a André-Pierre Gignac

Carlos González fue presentado de manera oficialcomo nuevo fichaje de Tigres UANL para el Guard1anes Clausura 2021, y brindó sus primeras palabras con la playera Felina puesta. El delantero es hasta ahora uno de los pases más destacados del mercado de invierno de la Liga MX.

Con el jersey auriazul, Cocoliso habló de su salida de Pumas UNAM, de lo que representa su nuevo equipo, y de lo que significa jugar y formar dupla de ataque con André Pierre Gignac.

"Motiva que voy a tener de compañeros a este tipo de futbolistas, como en este caso Gignac, sabiendo lo importante que es para Tigres. Me visualizo jugando y creo que he trabajado duro para esto, no me da miedo de tomar esta decisión de dejar un equipo como Pumas y tomar este rumbo nuevo", expresó en un video difundido por el club.

"Me ilusiona mucho porque sabemos lo que implica Tigres acá, por los jugadores que tiene, estar rodeado de este tipo de jugadores me seduce porque hace más fáciles las cosas", agregó.

El atacante paraguayo se mostró ilusionado y bendecido por ser dirigido por el histórico Ricardo Ferretti, quien considera que suele sacarle provecho a los jugadores.

"Un honor (ser dirigido por el Tuca), es una de las razones por las que tomo la decisión de llegar a Tigres, porque cuando un técnico te quiere es la satisfacción más grande para un jugador saber que eres querido por él, sabe cómo utilizarte y sabe sacarte el provecho", comentó

Además, Carlos González no se quedó sin mencionar que espera el momento para disputar el Clásico Regio frente a Rayados de Monterrey.

"Seguramente será el partido más esperado, ya me visualizo jugando contra ellos, lo quiero ganar desde ya y seguramente voy a estar preparado para ese momento. Tigres ha hecho muy bien las cosas los últimos años y todos lo miran como tal, es un equipo grande, fuerte, que ha ganado cosas importantes", manifestó el ex Pumas UNAM.

