Ricardo Ferretti confesó: ¿mañana juegan André-Pierre Gignac y Carlos González?

Mañana es el gran día. Luego de años de lucha y espera, Tigres UANL hará su estreno en el prestigioso Mundial de Clubes. A partir de las 14:00hs de México, jugará en el estadio Ahmed bin Ali de Catar ante Ulsan Hyundai de Corea del Sur por los Cuartos de Final. Las dos grandes incógnitas a esta hora pasan por sus máximas figuras: André-Pierre Gignac y Carlos González. ¿Jugarán desde el inicio?

El ariete francés se encuentra al 100% en lo físico, por lo que su presencia dentro de la alineación titular no está en duda. Cocoliso, por su parte, evolucionó de su lesión y ya volvió a trabajar de manera normal, aunque no ha hecho futbol con el equipo. Ricardo Ferretti será quien tome la decisión de ponerlo o no en cancha y, según lo que mencionó en conferencia de prensa, ya dio pistas de lo que pasará.

"André (Gignac) no debe tener detalle, de Carlos González todavía falta el visto bueno de los doctores, y después, la práctica que voy a tener con él para ver si está al 100 por ciento, porque no voy a arriesgar a integridad de ningún jugador", explicó el experimentado entrenador del conjunto Regiomontano. Por lo tanto, a esta hora, es difícil imaginar al ex-Pumas UNAM desde el inicio ante Ulsan Hyundai.

¿Qué estrategia utilizará el DT?

"No hay rival que no merezca respeto y sea fácil, vamos a enfrentar el partido con mucha seriedad, humildad y muchas ganas de hacer bien las cosas para pasar a la siguiente etapa", reveló Ricardo Ferretti, dando indicios de cómo planteará el partido ante los surcoreanos. Es consciente de que Tigres está obligado a ganar, y el primer paso es no subestimar al rival.

Si Tigres gana enfrentará a Palmeiras

De vencer al Ulsan Hyundai en la jornada de mañana, Tigres UANL se medirá ante el Campeón de la Copa Libertadores en las Semifinales el próximo 7 de febrero en el estadio Qatar Foundation. Si pierde contra los surcoreanos también jugará ese día, pero en el estadio Ahmed bin Ali y por el Quinto Puesto.

