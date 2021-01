Federico Viñas se iría del América en verano por una millonada

Entre tantas apuestas sudamericanas que realizó América en los últimos años, la de Federico Viñas fue la mejor. Un visor del conjunto azulcrema lo encontró en Juventud de Las Piedras y no falló: el delantero uruguayo fue una de las grandes figuras del Apertura 2019, donde se llegó hasta la final ante Rayados.

En su primer año y medio defendiendo los colores de las Águilas, con un largo parón por la pandemia incluido, el charrúa convirtió un total de 14 goles por Liga MX. Y según la información que surgió este jueves en los medios de comunicación, estaría cerca de recibir una gran recompensa para su carrera.

"No ahorita, para que no se alarmen los americanistas, pero es inminente su salida en este año. Por este Guard1anes seguirá nutriendo de goles a las Águilas y, a pesar de que ya hay un interés de equipos de Inglaterra, España e Italia, me cuentan que su gente quiere esperar al bombazo para el verano, cuando se puedan abrir las cartas", informó el Francotirador para la página web del diario Récord.

Lo más asombroso es lo que dicha fuente agregó después. Maraviñas le dejaría una millonada al cuadro de Coapa en caso de concretarse su salida: "Llegó a préstamo por 200 mil dolarucos, luego lo compraron en casi 2 millones de los verdes y me aseguran que lo terminarán vendiendo en, al menos, ¡20 melones!".

Este primer semestre del 2021 será clave para su futuro, pero todo parece indicar que serán los últimos meses del delantero uruguayo en el Nido. ¿Santiago Solari lo pensará como único punta o lo tendrá en cuenta al lado de Henry Martín para hacer más punzante cada ofensiva del elenco azulcrema?

