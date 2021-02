Francotirador de Récord reveló la razón por la que Juan Manuel Iturbe se iría de Pumas UNAM

El Guard1anes 2021 de la Liga MX está en plena realización pero muchos equipos ya empezaron a pensar en lo que será el mercado de pases de verano. Uno de ellos es Pumas UNAM, que tendrá que definir la situación de un futbolista importante dentro de su plantel profesional como lo es Juan Manuel Iturbe.

"No tuve la oportunidad sinceramente de poder conversar y tampoco hubo un acercamiento hacia mi persona, pero tengo la esperanza de quedarme", reveló el propio atacante, semanas atrás, en una plática con RÉCORD. Sin embargo, idas y vueltas mediáticas entre Jesús Ramírez y Andrés Lillini enfriaron todo.

"A mí la directiva me pregunta por una cuestión deportiva en determinados casos, pero la decisión final es del presidente y la directiva porque también entran cuestiones económicas del club", respondió el entrenador este miércoles, en conferencia virtual, lanzándole el balón nuevamente a las autoridades.

Ante las dudas, Francotirador de RÉCORD tomó la palabra y reveló la verdad razón por la que el elemento argentino, nacionalizado paraguayo, podría dejar a los Universitarios después del Guard1anes 2021.

"Ya sabes que sigue con problemas de lana. Me han contado que, incluso, están pasando la gota gorda para pagar la nómina. Renovar a Juan Manuel Iturbe no pasa por la decisión del entrenador, sino que no hay dinero para mantener su sueldo. Así de fácil", explicó el columnista de dicho medio de comunicación.

