Tigres UANL dio su respuesta sobre el posible trueque con América

Pensando en cambiar la imagen mostrada en el Guard1anes 2020 de la Liga MX, Santiago Baños se encuentra trabajando en lo que será el armado del plantel de América para el Clausura 2021. Ya fue presentado Mauro Lainez y ahora el principal apuntado es Alan Medina, aunque Toluca lo esté reteniendo.

¿Qué otros movimientos son posibles para las Águilas en este mercado de pases de invierno? Por lo pronto, se habló de un posible trueque con Tigres UANL. La idea sería enviar a Andrés Ibargüen a Nuevo León y recibir en Coapa a Luis Quiñones. Sin embargo, las teorías comenzaron a caerse este jueves...

"No interesó para nada, pusieron la posibilidad en la mesa y en Tigres dijeron muy pronto que no. Andrés Ibargüen ha tenido muchos problemas de lesiones y no es una buena alternativa, además que la idea es que no salga nadie porque los tiempos están muy apretados", le aseguró una fuente cercana a Multimedios Deportes, descartando por completo la chance del intercambio entre los colombianos.

De esta forma, la directiva de los azulcremas tendrá que seguir buscándole acomodo al centrocampista ofensivo cafetero. Porque, cabe recordar, Santiago Baños ya aclaró que, al igual que Roger Martínez, no será tenido en cuenta por Miguel Herrera en el siguiente semestre de la actual temporada de la Liga MX.

Tienen al mismo representante

Andrés Ibargüen y Luis Quiñones tienen al mismo agente y, de acuerdo con la información de Toque Filtrado para Mediotiempo, su idea fue conseguirles minutos ofreciéndolos con esa jugada.

