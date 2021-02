La condición de Necaxa que obligaría a Toluca a comprar a Claudio Baeza

Sacando a Paolo Yrizar, quien llegó a Toluca para ser una alternativa joven en el ataque, Hernán Cristante le dio muchas oportunidades a los refuerzos que llegaron en el mercado de pases de invierno. Pasó con José Juan Vázquez, con Miguel Barbieri, con Jorge Torres Nilo y con Claudio Baeza. Y mirando los resultados de las primeras jornadas del Guard1anes 2021 de la Liga MX, sí le respondieron al entrenador.

Ante la crisis económica por la pandemia del coronavirus, la directiva de los Diablos Rojos se las ingenió para incorporar futbolistas importantes en el pasado periodo de transferencias. La mayoría llegaron a préstamo pero con cláusulas para, en un futuro cercano, poder adquirir un porcentaje de su carta.

Ese es el caso de Claudio Baeza, quien está cedido en los Choriceros pero podría pasar a ser una transferencia definitiva si cumple con un requisito. Apoyándose en un colega con buena data de Necaxa, Juan Carlos Cartagena amplió la información y dio certezas sobre esta posible compra.

"Me dicen que hay opción a compra después del préstamo de un año y la misma no sobrepasa los 2.5 millones de dólares. Lo que sí me comparte mi gurú hidrocálido es que hay una parte de este convenio que hay una compra obligatoria si cumple con 23 partidos", comentó el reportero de TUDN en su Facebook.

Los números de Claudio Baeza

Desde que llegó a Toluca, el centrocampista chileno de 27 años disputó como titular las siete jornadas del Guard1anes 2021 de la Liga MX. En total fueron 593 minutos los que estuvo dentro del terreno, sin anotar goles, pero recibiendo dos tarjetas de amonestación justificando su tipo de juego.

