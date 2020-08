Francotirador de Récord: Emilio Azcárraga no quiere más papelones y pondrá mano dura en el América

El Club América comenzó de gran manera el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX obteniendo 10 puntos de 12 posibles y siendo líder de la tabla de posiciones. Sin embargo, estuvo lejos de mostrar un funcionamiento colectivo vistoso y fue muy tundido por los medios de comunicación y afición. Los dos partidos posteriores le dieron la razón a estos últimos, por lo que Emilio Azcárraga lanzó una advertencia a Miguel Herrera.

Es que las goleadas recibidas por parte de Querétaro (1-4) y Rayados (1-3) golpearon de manera fuerte a Las Águilas, un club grande que tiene casi prohibido ser humillado por sus rivales, tal como dicta su rica historia. Por ese motivo, el dueño de la institución le dejó un recado al director técnico del primer equipo.

Según reveló el Francotirador de Récord, Emilio Azcárraga no está para nada conforme con el trabajo que está realizando el América de Miguel Herrera. El directivo planea poner mano dura en el equipo, ya que no tolerará más "papelones" como los hechos ante los Gallos y Monterrey.

El columnista apuntó: "Aunque sus Águilas siguen en zona de calificación, el patrón no está contento con la actitud del equipo y con la ola de comentarios negativos que desataron las goleadas. Y ya se lo hizo saber al Piojo Herrera. En el contrato que Herrera firmó recientemente no tiene una cláusula de rescisión tan alta, es decir, que lo económico no será un obstáculo para separar sus caminos en un futuro".

"Santiago Baños le ha pedido otra vez al Piojo que haga cambios en el trabajo de media semana, pues le falta al equipo ajustar muchas piezas flojas, como las jugadas a balón parado. Por lo que me cuentan, Herrera no está en plan de recibir consejos", sentenció el Francotirador, dejando en claro que las aguas no están para nada calmadas en Coapa.

