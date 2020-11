Gael Sandoval habló sobre su supuesto regreso a las Chivas de Guadalajara

Aunque el Guard1anes 2020 de la Liga MX todavía se está disputando, la directiva de las Chivas de Guadalajara inició un plan para rearmar el plantel profesional de cara al Clausura 2021. Y dentro de esa reestructuración, consiguió el regreso de César Huerta, quien demostró un gran pasar en Mazatlán FC.

Como si fuera poco, a partir de diciembre también podrá contar con el retorno de Gael Sandoval, quien está siendo una de las máximas figuras de Santos Laguna en este campeonato. Sin embargo, y enfocado en la reclasificación ante Pachuca, el centrocampista ofensivo decidió no pensar en esa chance...

"Estoy muy contento y enfocado ahorita en Santos Laguna. Se está dando la oportunidad. Y ahora estoy feliz con eso. Soy de Chivas, ya en su momento se va a ver cuál es la mejor decisión para mí. Quien decide es el que tiene mi carta, pero en estos momentos ni siquiera he pensado si voy a regresar", aseguró el volante de los Guerreros en una plática con Fox Sports Radio.

Pese a su respuesta anterior, el periodista Rubén Rodríguez no anduvo con rodeos y le consultó si prefería quedarse en Torreón o volver al Guadalajara. Y así contestó: "Yo quiero jugar, te resumo esa pregunta. Me quedó claro que en el equipo donde juegues y puedas demostrar va a haber reflectores, sea grande o no tan mediáticamente grande. A mí eso es lo que más me importa".

¿Qué opina de la indisciplina en Chivas?

"Los medios son los que alimentan ese tipo de problemas que existen, lo hacen más grande y lo ponen público. Es un todo, tanto los medios como el jugador y el entender. Hoy en día, cualquier cosa que hagas, está señalada", comentó Gael Sandoval, dejando todo en una culpa compartida.

