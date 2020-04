Gerardo Melin confesó que no espera ver a Cruz Azul como líder y aplaude el trabajo de Miguel Herrera en América

Gerardo Melin es uno de los tantos periodistas de TV Azteca que cubre en cada fin de semana encuentros en la Liga MX.

“Le genera mucho interés al futbol mexicano que los cuatro grandes estén zona de Liguilla”, expresó el periodista a Bolavip al referirse que los históricos cuatros equipos del futbol de México atraen mayor cantidad aficionados.

Por otro lado, comentó que no imaginaba que Cruz Azul sea que líder de la Liga MX luego del mal inicio de campeonato que tuvo.

“No lo imaginaba, pero nos dimos cuenta que solo era cuestión de tiempo para que agarrara ritmo Cruz Azul. Los jugadores cuestionados ninguneados. Mira ahora lo que pasó. Terriblemente viene este asunto de la pandemia y queda como líder”, expresó Melin sobre La Máquina.

Por otra parte, comentó que no se sabe lo que va a pasar enla Liga MX, pero destacó lo hecho por Robert Dante Siboldi para reponerse junto a los jugadores.

“Creo que es ese temor a equivocarse. ‘Ya tengo algo seguro (pensaría Robert Dante Siboldi), no me aviento hasta moverle y lo estiro lo más que pueda en la liga’. El cuate teme a otro fracaso del equipó. Esta en la cabeza de todos ellos”, analizó Gerardo Melin cuando se le consultó que sucede con el estratega uruguayo que tarda en hacer las modificaciones.

Por otro lado, el reportero de TV Azteca se refirió a Chivas al decir que “imaginaba que iba a tener una buena temporada. Para mi este equipo de Guadalajara tenía que estar si o si en la liguilla”.

De todas maneras, expresó que, debido a la gran inversión que hizo el Rebaño en el último mercado, es difícil para Luis Fernando Tena encuentre un rápido un funcionamiento con los nuevos jugadores y que fue exagerado llamarlo las Super Chivas.

“Miguel Herrera tiene mucha experiencia. No por algo esta en ese equipo. El recorrido que trae. Las vivencias que a tenido sobre todo con el América. Ha encontrado esos espacios para poder trabajar con su gente para poder reponerse de bajas sumamente sensibles”, explicó el periodista al referirse sobre la receta que tiene el Piojo para mantener a Las Águilas en lo más alto en cada torneo a pesar de las bajas que sufre.

Por otro lado, Melin no se olvidó de sus Pumas UNAM y fue tajante con Michael González al decir que le falta demostrar más. Además, dijo que Alfredo Saldívar es muy malo y no entiende cómo es el arquero de Los Univeristarios.

“Es un equipo que batalla, pero conforme se acerque lo importante no va a aguantar, va a terminar cayendo", señaló el reportero sobre el club de sus amores.

Por último, periodista de TV Azteca habló de Rayados de Monterrey y no dio vueltas al decir que ha sido “desastroso” su inicio y que no entiende que le sucedió al último campeón de la Liga MX. Además, Melin expresó que no cree que pueda llegar a la zona de Liguilla y que se tendrá que conformar con la Copa MX, si es que se sigue disputando.





