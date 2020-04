Gerardo Melin dijo que nunca se imaginó que iba a formar parte de una transmisión del FIFA 20 en la eLiga MX

Gerardo Melín es conocido por ser la voz de los campos de juego de la TV Azteca, cadena que actualmente transmite la eLiga MX.

El periodista de 47 años habló con Bolavip y dijo que en la empresa en la que trabaja cada jornada como si fuera normal a pesar del parón que hay en otras empresas debido a la pandemia.

“Yo quería ser jugador profesional. Fue verdaderamente frustrante el no haber llegado a la primera división, pero al final me di cuenta que era bastante tronco, que no iba a ver un espacio en un equipo profesional”, expresó el reportero de TV Azteca al referirse que uno de los motivos que llevó a dedicarse a su profesión

- Gerardo, ¿alguna vez se pasó por la cabeza “puede ser que algún día haga campo de juego en un video juego”?

"Nunca. Nunca se me pasó por la cabeza. Para mí es algo fuera de lo normal, algo tan distinto. Aparecer ahí, de alguna forma, haciendo comentarios para un partido de futbol de un video juego. La verdad que es divertido, es sabroso estar en la transmisión y lo mejor es que la gente lo ha aceptado con todas las cosas chuscas que uno puede hacer. Entonces eso vale el boleto".

- De todo lo que se ha hecho hasta el momento, ¿alguna de ella fue una idea tuya para llevar adelante en la transmisión?

"Algunas cosas como que la vas pensando. Ya todo lo tiene planeado la producción y es ahí donde te enfoca. (Por ejemplo) Yo no sabía que iba a estar en unos baños hasta que me enteré minutos antes la producción me dijo vamos a hacer esto y te toca estar en unos baños. Inmediatamente lo que dije es que me pasen un rollo de papel para que cuando aparezca en la pantalla yo esté diciendo que estoy vendiendo papel de baño para los que forman la fila".

- Increíble. Metiéndome en su carrera ¿por qué elegiste el periodismo y no otra profesión?

"No sé. Soy una persona a la que se le dificultan los números. En me dije ‘se me dificulta esto, pero hay algo que si puedo hacer y lo puedo hacer muy bien que es este tema de entrar a la rama de las ciencias sociales’. Y ahí estaba la carrera de periodismo".

- ¿Y cuál fue el primer contacto que te acercó el periodismo?

"Cuando yo era chamaco recortaba los periódicos y hacías mis estadísticas, ponía la tabla general, los goleadores los resultados, las tenía los cuadernos no se en cuantos cuadernos sobre eso. Entonces me sirvió mucho por el tema de que me gustaba el deporte, sobre todo el futbol. Entonces fue ahí donde m el gusto por la comunicación por los medios. Me fui metiendo más y más, y estudié la carrera de periodismo.

- ¿Cuál era la empresa a las que aspirabas?

"Yo quería trabajar en Azteca y siempre tuve la intensión desde que comencé en esto y mira ahora estoy trabajando en esta empresa".

- Volviendo al tema de los cuadernos, ¿los seguís teniendo?

"Ya no porque cuando me casé, cuando me mudé de casa, mi mamá, no se que caramba hizo, los tiró a la basura. No los guardó. Te los juro estaban apilados en mi cuarto. Pues obvio ‘Ya no estás aquí’ (dijo su madre). Echó todo a la basura. No sabes como me dio coraje, creo que todavía meda sentimiento acordarme. Pero toda esa información se perdió".

- Volviendo a tu carrera, ¿cuál fue el click en el que te diste cuenta que querías dedicarte al periodista?

"Creo que fueron par de cosas. Obvio lo que yo hacía con los recortes. Otro era que yo quería ser jugador profesional. Fue verdaderamente frustrante el no haber llegado a la primera división, pero al final me di cuenta que era bastante tronco, que no iba a ver un espacio en un equipo profesional. Entonces, si no puedo llevar una carrera como futbolista lo puedo hacer de otra manera. ¿Cómo era? Por medio del periodismo. Entonces fue como ese click que se dio y afortunadamente he estado en muchos partidos, en varios muchos estadios y en varios países. La verdad que ha sido muy gratificante para mi todo eso".



Gerardo Melin habla con la misma pasión la que trabaja y analiza su profesión con la misma pasión que lo hace en las cuando está en el campo de juego.

No patea la pelota a fuera para hacer tiempo. Se anima a decir lo que piensa ya se para nombrar a su referente o para opinar sobre cómo se encuentra el periodismo deportivo.

“José Ramón Fernández. Fue la persona en la que me fijé y dije ‘Yo quiero trabajar con él. Yo quiero ser parte de su equipo’. Me gusta como es, como lleva el periodismo deportivo”, expresó el exdefensa, que llegó a jugar en la Selección de la UNAM, sobre quién es su referente en el periodismo.

- Me comentabas que jugabas como zaguero, ¿recuerdas alguna marca que le hayas dejado a un rival?

"Me acuerdo muy bien. En un partido en la Universidad, una pelota que iba por arriba, salgo a buscarla, voy por arriba y resulta que levanto los codos. En una de esas el delantero que iba buscando se levanta y resulta que yo salto un poco más y le pego en el cuello. El tipo empieza a convulsionar, mal plan. Llegaron los compañeros de él me querían linchar, me querían golpear. Se armo medio una batalla".

"Corrió el tiempo el tiempo y resulta que me encuentro a ese muchacho en la fila del autobús. Yo estaba atrás de el y m dice ´tu fuiste el que me pegaste ¿verdad?’ yo le dije ‘si’. Ahí se empezó a armar en la fila del autobús. El cuate desquitó su coraje y todo. El cuate no me volvió a dirigir la palabra y así pasó".

- Increíble. Ahora Gerardo desde que empezaste a estudiar periodismo, ¿quién era tu referente?

"Uno clavadísimo, que es el number one, es José Ramón Fernández. Fue la persona en la que me fijé y me dije ‘Yo quiero trabajar con él. Yo quiero ser parte de su equipo’. Me gusta como es, como lleva el periodismo deportivo. Hay otros personajes, pero digamos que las personas en la que me fije podría ser José Ramón".

- ¿Y sigue siendo José Ramón Fernández su referente o cambió?

"Sigue siendo él. No encuentro ahora otra persona, en el medio nacional, que se le asemeje. Podrá tener sus años, estar en otra empresa, pero él sigue siendo un gran referente. Podría poner dentro de los otros personajes a David Faitelson. Fue un gran maestro cuando estuvimos colaborando juntos. Fueron esas dos personas las que guiaron el camino aquí en lo laboral".

- Me comentabas hace un rato que aspirabas a llegar a TV Azteca en su momento, ¿ahora a qué aspiras?

"Ahora a lo que aspiro es tener un programa propio. Ser como ese guía como esa voz que pueda dar ese golpe en la mesa que pueda generar en otros medios. Eso es a lo que yo aspiro. Lo tengo muy presente. Muy metido. Trato de encontrar con ese es mi camino".

- ¿Cómo llegaste a TV Azteca?

"Nosotros trabajamos en una radio. Comenzamos en radios. Tuvimos la fortuna de encontrarnos con el hijo de Ramón Fernández. Ese grupo ha sido único, no hay nadie que se le asemeje. Teníamos a los mejores de todas las disciplinas. Estaban García, Faitelson el Chacho López, Garay".

"Entonces estábamos con el hijo de Ramón Fernández y él tenía nexo con tv Azteca. Nos invitó a participar en transmisiones de partidos y fue ahí cuando nos comenzamos a formar en esta empresa. Yo llevo ahora 15 años en TV azteca".

La charla sigue y Gerardo Melin toma la palabra como si fue la pelota no quemara y comienza a analizar cada pregunta sin que le pesara.

“Yo trabajo con uno que me parece fenomenal por como lo desglosa, por como analiza y como lo transmite, que es Luis García. El cuate me encanta. Creo que está en el top. Después está Gómez Junco, Rafel Puente. De ahí hay que ir midiéndole a los otros muchachos porque sí hay algunos que no la pescan muy bien”, expresó el periodista al referirse sobre quién es el mejor exjugador que analiza los partidos.

- Te cambio radicalmente de tema. ¿Qué opinas de la actualidad del periodismo deportivo en México?

"De entrada, no hay ese referente al que tu puedas seguir. Al que tú quieras prender la radio para escucharlo. No hay en México. No hay esa figura. Está extraviado ese personaje. Ahora cada uno trata de hacer su lucha con un programa de polémica barata que no te deja nada. Son gritos, son balbuceos y todo el mundo tiene la razón. Entiendo cual es entretenimiento y show del medio. Pero no hay ahora nadie que tu me digas que éste despega, éste es la autoridad, el que da el golpe en la mesa".

- ¿Y cuál es tu opinión a que haya tanta cantidad de exjugadores como periodistas?

"No lo veo mal. Si creo que se tendría que ser más selectivo, debería existir un mejor filtro para esos personajes porque no todo los que están en la tela se pueden expresar bien, ni pueden expresar los que ellos tratan de decir. Le cuesta mucho trabajo. Pero solo por ser equis futbolista o solo porque es amigo de tal se gana un lugar del medio. Sí tenemos que separarlos porque una cosa son los que analizan, ellos (los exjugadores) son los que entran entre los que analizan porque estuvieron dentro del campo, con los que comentan o los que dicen cómo es o está la información que son el comentarista o el reportero".

- ¿Y México tiene exjugadores que analizan bien el futbol?

"Aquí en México hay pocos que realmente que son analistas de esos exjugadores. Yo trabajo con uno que me parece fenomenal por como lo desglosa, por como analiza y como lo transmite que es Luis García. El cuate me encanta. Creo que está en el top. Está Gómez Junco. Rafel Puente. De ahí hay que ir midiéndole los otros muchachos porque hay algunos que no la pescan muy bien".

- Te cambio de nuevamente de tema. Me acabas de nombrar a Luis García y a él se le suma Zague, Campos y Martinoli, ¿cómo es trabajar con ellos? Te consulto porque no solo debes estar atento al partido sino a la broma que te puedan decir.

"Es muy sencillo, pero a la vez complicado. Es muy sencillo porque lo conoces afuera de la transmisión, porque de alguna forma eres su camarada y es muy fácil poder compaginar una transmisión. Luego es complicado porque no sabes con que te van a salir en el medio del partido. Por dónde te van a agarrar o por donde te van a tirar. Estás maquinando qué es lo que está diciendo, qué es lo que me pueden preguntar y qué les voy a responder. Hay que tener mucha imaginación y también ser muy atrevido en la forma de contestar porque ellos son muy atrevidos cuando dicen cosas. Entonces tienes que ser igual porque sino ya valió. La verdad así es ellos. Y al final te adaptas porque eres igual que ellos".

