Giovani dos Santos quiere enfrentarse a Nahuel Guzmán en la Liguilla

La eLiga MX les ha dado la oportunidad a los jugadores enfrentarse unos a otros, por lo menos, de una manera virtual. Aunque, claro, todos desean volver a hacerlo en un terreno de juego real.

Giovani dos Santos fue el héroe de América este último miércoles, luego de enfrentarse e imponerse 3-2 ante el poderoso Tigres de Nahuel Guzmán. Con la victoria, Giovani recolectó los primeros tres puntos de las Águilas, un detalle para nada menor.

“Cuando juego al FIFA importa lo que hace el otro rival, si lo conoces, sus movimientos y no sabía qué esperarme de Nahuel. La verdad es que me sorprendió bastante, juega muy bien al FIFA y fue un partido bastante entretenido, me emocioné, hubo llegadas por parte de los dos equipos”, contó dos Santos en diálogo con TUDN.

Además, el mediapunta de los azulcremas reconoció que disfrutó el encuentro virtual y halagó al portero Felino: “Es un tipazo Nahuel, lo disfrutamos mucho, fue un partido bastante emocionante”.

Giovani ya palpita un enfrentamiento en el futuro, pero en el Estadio Azteca o en el Universitario: “Creo que también para la gente el vernos a Nahuel contra mi jugar fue emocionante, esperamos que podamos jugar en la Liguilla contra Nahuel”, concluyó.

