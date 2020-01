Los reconocimientos por el fallecimiento de Kobe Bryant siguen sucediendo y parecen no tener fin. Es que su legado es tan grande que no habrá momento en el cual no se lamente su pérdida.

Además del básquet, Kobe dejó huellas en diferentes deportistas de todo el mundo que con el correr de las horas fueron demostrando muestras de cariño para honrarlo.

Uno de ellos es Antoine Griezmann que, en la previa del duelo del Barcelona por Copa del Rey, se mostró con una camiseta de los Lakers y el número 8 que usó Bryant en la primera etapa de su carrera.

Griezmann es un ferviente seguidor del básquet. En más de una ocasión se lo pudo ver en distintos estadios de la NBA.

Lee También