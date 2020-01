LeBron James se había mantenido en el ostracismo los últimos días, después de que se revelara el trágico fallecimiento de Kobe Bryant y su hija Gigi. No obstante, ya volvió a hacer acto de presencia en las redes sociales.

Después de manifestar su dolor y rendir tributo al Black Mamba, el Rey utilizó su cuenta de Instagram para mostrar una excelente volcada de su hijo Bronny James, acompañado de un hermoso y emotivo mensaje:

"��Vuela alto mi hijo alias Rey Joven����. No puedo mentir, me sorprendiste demasiado con esta. ¡Estoy acá junto a tí cada vez que me necesites durante tu viaje! @bronny Te amo ❤️ #JamesGang�� #Mamba4Life�� #Gigi4Life����", escribió en la publicación.

James siempre se ha caracterizado por ser un padre abnegado y estar orgulloso de su descendencia y, después de las trágicas noticias de Bryant y su hija, quizás sintió que era el momento de recordarle a su heredero cuánto lo ama.

Bronny, por su parte, sigue escalando posiciones en los rankings de prospectos de la nación y, a menos que ocurra un cambio drástico de eventos, se convertirá en el próximo James en dominar la NBA.

