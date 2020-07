Como en Racing: Gustavo Bou y un golazo de zurda en la MLS is Back

New England Revolution se está enfrentando a Monteral Impact por el certamen MLS is Back, partido correspondiente a la primera jornada del Grupo C. Todos los juegos se desarrollan en Orlando, precisamente en el complejo multideportivo ESPN Wide World of Sports.

New England fue más durante todo el partido, pero Gustavo Bou no había tocado muchas pelotas hasta el momento. Sin embargo, ni bien comenzó el segundo tiempo convirtió un gol característico de los que hacía en su primer paso por Racing Club.

El delantero argentino recibió en la puerta del área, enganchó para sacarse al defensor de encima y hacerse espacio, para luego definir con su pierna menos hábil, la zurda, y explotar las redes del portero de Montreal, quien se quedó mirando la trayectoria de la redonda. Un gol de primera categoría.

El Revolution volvió a jugar desde el pasado 7 de marzo cuando igualó 1-1 ante Chicago Fire, mientras que en el grupo de este certamen, que ya se bajó Nashville por casos de coronavirus, deberán enfrentar a Toronto FC y DC United.

Cabe recordar que en Montreal Impact, el entrenador es nada más y nada menos que el histórico Thierry Henry, quien llegó a Canadá luego de su estadía por el Mónaco de su país natal.

