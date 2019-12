Héctor Moreno reveló inédita conversación con el Tata Martino antes de firmar en Qatar

Héctor Moreno pasó de la Real Sociedad de España al desconocido fútbol de Qatar, una liga que según él mismo reconoce está en vías de profesionalización.

En conversación con Fox Sports, el defensor central de 31 años explicó que la gente del club lo ha ayudado en todo lo que significa establecerse en una nueva cultura.

"Esta opicón de venir a Qatar la tenía desde el invierno pasado. He estado tranquilo, tampoco quería dejar las cosas en mitad de temporada. Las personas del club me han ayudado en todo y lo que ellos están buscando es profesionalizar la liga".

Héctor Moreno además reveló una charla que tuvo con el Tata Martino, seleccionador de México, respecto al cambio de fútbol que tendría al decidir defender la camiseta del Al Gharafa.

"La primera persona que supo que venía para acá fue él, con el afán solamente de explicarle que había tomado esta decisión porque era una oportunidad que no podía dejar pasar", explicó el ex Pumas.

Agregó algo muy importante: "le dije que no pensara que estaba viniendo a una liga de retiro. Me dijo que apreciaba mucho que le diera la noticia, y que no le importa si juego en México, China o Qatar, sino que tuviera acción semana a semana y que si estoy bien fisicamente seguiría peleando por un lugar".

