Hugo Sánchez está maravillado con Jiménez y Chicharito

El gran momento que viven en las mejores Ligas del mundo Raúl Jiménez y Javier Hernández desató los elogios de algunos ídolos históricos del fútbol mexicano, como Hugo Sánchez.

En la entrevista con Marca Claro, el ex-Pumas habló de todo y comenzó con su opinión sobre Gerardo Martino, el estratega del Seleccionado Nacional: "Siempre he sido de la idea de no debe estar un entrenador extranjero. En Brasil, Argentina, Alemania, Italia o España apuestan por sus técnicos. Debemos aprender de las grandes potencias si queremos ser una gran potencia, de cuáles son sus bases, solidez y arraigo para así tener un estilo. Un colombiano como Juan Carlos Osorio estuvo en el pasado y luego vino Gerardo Martino. Yo me he opuesto, no he estado de acuerdo".

Luego, Hugol sí se quedó con las maravillas del exatacante de América: "Está en plena madurez, ha adquirido capacidad para saber cómo actuar, jugar; cuándo conducir, pasar; cómo rematar y desmarcarse. Este tiempo en Inglaterra le ha ayuda muchísimo, en el Atlético no le fue bien y otras experiencias no fueron bien tampoco. Pero llegó a los Wolves y esto le puede dar una oportunidad grande para dar el salto a un equipo importante.Tiene personalidad, efectividad y liderazgo. Además, los Wolves van girando en si está o no está Raúl en el equipo, se comporta de diferente manera y eso me agrada por el peso que está adquiriendo en el fútbol de la Premier League".

El ex Real Madrid está molesto por la ausencia de partidos trascendentes para el Tri rumbo a los Mundiales: "La calidad y el talento del futbolista mexicano ahí está sea quien sea el entrenador. Aunque falta ese salto importante en el mundo para poder colarse en el quinto partido. Ya lo conseguimos en el 86 pero pasaron muchos años, se quiere lograr algo fuera de México que trascienda a nivel Mundial. Dejamos de estar en la Copa América y fue una decisión equivocada de los dirigentes. Tampoco estamos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, lo que nos daba mucha experiencia y competir contra los grandes equipos de Sudamérica. Competimos contra equipos y Selecciones del área, para que crezcan ellos a costa de nosotros mientras México se queda estancado. Queremos crecer a costa de Brasil, Argentina, Chile, Colombia o Uruguay".

Sánchez cerró con su opinión acerca de Chicharito: "Siempre he creído en él. Tiene mentalidad y su alegría para jugar es fantástica, esa simpatía gusta a la gente. Le falta tener minutos porque físicamente se encuentra bien. Si juega y está en el área le vendrán ocasiones claras de gol y las puede convertir para ayudar al equipo. Luuk De Jong no es un delantero nato y goleador, cuenta con otras características. Tengo mucha confianza en que va a terminar imponiéndose para ser titular y triunfará en Sevilla como ha hecho en todos los equipos que ha estado".

