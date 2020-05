Irarragorri explota tras críticas por Covid-19 en Santos y acusa intereses oscuros y búsqueda de villanos

En medio de la incertidumbre por el futuro del Clausura 2020, la Liga MX dio a conocer a través de un comunicado que ocho miembros del plantel de Santos Laguna fueron testeados y resultaron positivos por coronavirus, lo que además de la preocupación por la salud de los profesionales generó una ola de críticas a Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegi.

A la afición no le cayó nada de bien que, apenas un par de días antes de la junta donde se decidiría por fin el destino del torneo de clausura mexicano, el Club Santos haya dado a conocer el diagnóstico de sus jugadores, algo que según algunos estaría orquestado por el empresario propietario del equipo.

"Implicar que hay un interés de nuestra parte por cancelar el torneo, me parece muy cobarde, me parece irracional. No creo que haya un actor del futbol mexicano que quiera o pretenda que se cancele el torneo”, dijo Irarragorri en su defensa durante una entrevista con Fernando Schwartz de Fox Sports.

Pero el timonel del Santos fue más allá y acuso intenciones perversas: "Lo que he visto en los últimos meses es el interés muy oscuro de desacreditar, buscando ponerle cara a distintas situaciones, y buscando generar villanos. No sé si sea el pasatiempo en una red social como Twitter, que te permite el anonimato o de algunos comunicadores que hablan con poca ética”, aseguró.

Según Irarragorri, los resultados de los test de Covid-19 realizados a los jugadores le fueron entregados el miércoles a las 16:00 horas, coartada con la que intenta despejar los rumores acerca de un plan oculto para frenar el retorno del Clausura 2020.

