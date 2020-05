Jana Gutiérrez llora de ganas de volver a jugar

Demasiado bien la había sobrellevado Jana Gutiérrez la suspensión del fútbol a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus. La cuarentena la encontró en la casa de sus padres, junto a su hermana y compinche Jaidy, que también juega para el América de México, por lo que todo se hacía más fácil.

Sin embargo, parece que el cambio de mes puso a la mediocampista a pensar en cuánto tiempo hace ya que no salta a un terreno de juego y así lo dejó ver en las redes sociales. Tras un mes de abril sin posteos futboleros, aunque sí con muchas historias entrenando en casa, Jana volvió a mostrarse con la camiseta de Las Águilas y a dar aviso el aviso: "Extraño mucho jugar".

El mensaje, que acompaña con un emoji que invita a pensar que esa necesidad la lleva hasta las lágrimas, es muy similar a otro que había hecho el 29 de marzo, cuando la suspensión era reciente y los pronósticos de retorno mucho más alentadores de lo que lo son ahora.

De todas maneras, la buena noticia para Jana -y para todas las jugadoras- se dio a conocer hace poco más de una semana, cuando se dio avisó de que, pese a los rumores que empezaban a indicar lo contrario, el Clausura 2020 de la Liga MX Femenil no se suspendería, aunque nada se sabe de fechas para la reanudación.

El certamen se encontraba en la décima jornada con cinco partidos aún por disputarse: América vs Tigres, Pachuca vs Tijuana, Atlético de San Luis vs Necaxa, Rayadas vs Atlas, y Santos vs Juárez. El temor de las jugadoras pasaba por la decisiones que se venían tomando, como la que provoco un verdadero escándalo en el Ascenso MX y como la conclusión de los torneos de fuerzas básicas, Sub-13, Sub-15, Sub-17, y Sub-20.

