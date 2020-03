Javier Aguirre aseguró que en Europa se ve más la MLS que la Liga MX

Javier Aguirre, entrenador de Lagenés de España, suele declrarar de manera directa y franca, sin ocultar sus pensamientos.

El Vasco se lamentó acerca del debate que se está generando en México sobre si la MLS repercute más que la Liga MX a nivel mundial.

"No nos ve nadie. Se ve la MLS y no se ve la Liga MX. Se ve la Libertadores y no la Concachampions", comentó el DT azteca, en diálogo con ESPN.

A su vez, para cerrar, expuso: "De un equipo mexicano vieron dos entrenadores como Mohamed y Zubeldía. Ahí hubo difusión. Después del Mundial de Brasil a lo mejor Migue tuvo un momento y se pasó. Solo se ven en los Mundiales y es una pena".

