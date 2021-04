“Chicharito se puso chingón”: diarios mexicanos y de USA, a los pies del atacante

Si alguien dice que hay un jugador en la MLS más feliz que Javier Chicharito Hernández en estos momentos está mintiendo porque el delantero mexicano vive la mejor actualidad desde que llegó a Los Angeles Galaxy con un nivel descomunal al inicio de la temporada 2021.



Muchos dudaron que a Chicharito aun le quedaban condiciones para jugar al fútbol y los más duros lo daban por acabado, pero el delantero mexicano trabajó en silencio, cambió el método de entrenamiento, empezó a alimentarse mejor y ya tiene enamorado a la prensa.

En la segunda fecha de la MLS 2021, Los Angeles Galaxy le ganaron 3-2 a New York Red Bulls con una actuación descomunal de Javier Hernández, quien anotó tres goles y ya suma cinco tantos en dos juegos. Palabras más, palabras menos cada 33.6 minutos Chicharito marca una anotación.

Los principales portales deportivos de México y Los Angeles se pusieron a los pies de la actuación del delantero mexicano destacándolo en sus principales páginas. Récord tituló: “CH14 está on fire”, mientras que Los Angeles Times destacaron a Hernández con el titular: “Chicharito, poseído por el gol: anota hat trick, llega a 5 y Galaxy vuelve a ganar”.

La prensa destaca el nivel y los goles de Chicharito Hernández en la MLS

Algunos diarios no lo pensaron dos veces y se rindieron al nivel de Javier Hernández con titulares como: “¡Volvió Chichadios!”, “Oh my god (Oh Dios mío)”, “Arranque de ensueño” y “Chicharito se puso chingón”. No es para menos, el delantero mexicano se ganó estos elogios con trabajo, esfuerzo y, por supuesto, muchos goles.

Portadas sobre la actuación de Chicharito (Foto: @paola.a.garcia)

