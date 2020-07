Jesús Dueñas confía en la honestidad de los clubes para no ocultar casos de Covid-19

Si bien la competencia oficial del futbol mexicano se puso en marcha nuevamente, todavía hay equipos que presentan casos de jugadores positivos de Covid-19. Algunos de ellos han sido cuestionados por la forma de manejar la contingencia a escalas mediáticas.

¿Cuál es el problema? Mucho se estuvo sospechando de que los clubes ocultan casos de sus futbolistas o bien los dan a conocer como "asintomáticos". A pesar de las suposiciones, los deportistas eligen confiar en en las instituciones de la Liga MX.

(Getty)

"Creo que todos han sido honestos y la directiva de cada equipo no pondrá en riesgo la salud de sus jugadores ni de sus rivales. Los equipos han sido honestos, como en su momento pasó con Santos, Chivas y Necaxa", comentó Jesús Dueñas, en conferencia.

El último hecho que generó gran repercusión en relación a este tema la vivió Chivas con Uriel Antuna. El club de Guadalajara informó que el jugador había dado positivo y que era asintomático. Horas más, la mujer del infectado subió un video donde se lo vio con síntomas febriles.

Por último, el elemento del club felino reforzó su opinión: "Somos seres humanos y es importante que cada uno se proteja, para no afectar a hijos y familias. No creo que nadie esté tapando algo. A nosotros, por ejemplo, nos están haciendo exámenes cada 15 días. No creo que vayan a jugar con la salud de los rivales".

