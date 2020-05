Joaquín del Olmo reveló lo que piensan en Europa del jugador mexicano

Con sólo seis jugadores mexicanos entre las cinco grandes ligas europeas, los futbolistas nacionales perdieron terreno en el futbol del máximo nivel. Joaquín del Olmo, ex director deportivo del Real Oviedo, reveló la razón por la que no son tenidos en cuenta para los torneos más importantes.

“Cuando llegas acá, no ganas lo que ganabas en México, tienes que jugártela. No creo que sea una cuestión de dinero sino es una cuestión más de mentalidad o deseos de salir, de querer trascender en el futbol europeo”, comenzó en declaraciones a ESPN sobre la posibilidad de jugar en Segunda División para hacer el salto a los mejores equipos.

El ex futbolista que pasó por ocho clubes de la Liga MX y que jugó en el Vitesse de Holanda, explicó la percepción del otro lado del Atlántico: “No es fácil, no somos bien vistos los jugadores mexicanos. Tú hablas aquí con gente y te dicen, ¿por qué invertir por un jugador que a los dos años se quiere regresar a su país? No tenemos la sangre del uruguayo argentino de venir y quedarse a triunfar sí o sí”.

Del Olmo puso como ejemplo a seguir a Raúl Jiménez, quien insistió en Europa después de un irregular rendimiento en Atlético de Madrid. "Para muestra un botón como lo es Raúl Jiménez, él salió de México siendo una figura en el América y mira lo que está logrando", aseguró.

Por último, también pidió el apoyo de la prensa y los aficionados a los jugadores que actualmente están en Europa y vuelven para competir con el Tri. "Muchos jugadores no se sienten queridos en el país, pero todos cometemos errores y aciertos, y también es cierto que jugar en Europa te hace tener una responsabilidad mayor cuando tienes que jugar en la Selección, y a todos en Europa les pasa, pero también hay que respetar puntos de vista", concluyó.

