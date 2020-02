El duelo entre Santos y Tigres será recordado en el tiempo y no precisamente por lo estrictamente futbolístico. La jugada en la que Nahuel Guzmán pateó a Eduardo Aguirre dio la vuelta al mundo por lo absurda que fue y porque el árbitro Jorge Antonio Pérez Durán, aún con asistencia del VAR, decidió no expulsar al arquero. Por aquel puntual error fue congelado y no tendrá labor en la Jornada 7 del Clausura 2020.

El mismo Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, fue tajante con la determinación que se debió tomar: falta en ataque y roja directa para el portero.

De esta manera, el error del árbitro produjo que no saliera en las designaciones de la próxima fecha del futbol mexicano.

En las anteriores seis Jornadas, el colegiado dirigió dos partidos más además del polémico en Torreón: Monterrey-Querétaro y Juárez Necaxa.

Si bien Guzmán no tuvo sanción alguna por el incidente, el que sí la recibió fue Pérez Durán, que tendrá una semana más de descanso.

