Jorge Campos: ¿Por qué usaba esos uniformes extravagantes y coloridos?

Jorge Campos revolucionó la portería e impuso moda en el futbol: el Inmortal, nadie mejor que él para presumir ese distintivo; el acapulqueño que nunca será olvidado por ser el mejor portero mexicano de todos los tiempos y portar los uniformes extravagantes y fantasías de colores que no hicieron más que darle la vuelta al mundo.

El legado del histórico exguardameta rebasó fronteras y también generaciones, pues muchos aficionados que crecieron en los 80 y en los 90 recordarán a la perfección sus vuelos en el arco y sus rebeldías para salir de él, así como sus inigualables indumentarias, pero para las nuevas generaciones la leyenda de Jorge Campos tampoco ha pasado inadvertida.

Jorge Campos. (Getty Images)

Videos, fotos y más, pero nada mejor que escucharlo de la propia voz del ex seleccionado mundialista: el recuerdo de aquellos uniformes que marcaron época y que reflejaron en cada color y cada figura los orígenes y personalidad de quien siempre quiso llevar consigo su tierra natal y las tardes de surf en la playa.

Jorge Campos, comentarista de TV Azteca. (Getty Images)

Aquí te dejamos algunos datos de los inmortales uniformes de Jorge Campos que él mismo compartió en entrevista con Bolavip México:

Fantasías de colores: Acapulco y el surf

Pocos paisajes podrían ser tan coloridos como un atardecer en Acapulco, el sol, el mar la playa y de extra un surfista con el nombre de Jorge Campos, quien disfrutaba así sus días en su tierra natal, es por ello que cuando ya no pudo hacerlo más por su compromiso con el futbol, en la Ciudad de México con los Pumas, decidió reflejar todos aquellos recuerdos en su uniforme.

“Siempre me gustó el mar, la playa, correr ahí en la playa, surfear, de niños todos queremos surfear, y las bermudas siempre me gustaron así largas, como ya no podía hacerlo, traté de llevar los colores a la portería porque es lo que me gusta. En esa época así se usaba. Nunca pensé en todo lo que iba a revolucionar, los colores, el diseño”.

Jorge Campos surfeando en Acapulco. (Getty Images)

Él mismo los diseñaba

Siempre aclaró que no fue un diseñador profesional, pero también presumió cada que pudo que los diseños de sus uniformes fueron de su autoría, eso sí, siempre asesorado por los expertos, primero un amigo en Acapulco y luego de grandes marcas como Nike.

“Me gustaba diseñar, un amigo en Acapulco tenía su marca de ropa y empezamos a hacer, le pedí algunos diseños, que cambiara esto sí, esto no, que cambiara a lo que me gustara y poco a poco fui mejorando los uniformes; si decían que estaban feos, antes estaba peor”.

Jorge Campos. (Getty Images)

Su intención no era imponer moda

Sus uniformes siempre fueron tema de conversación y objeto de colección para los amantes del futbol, incluso hasta la fecha sus coloridas indumentarias son de las más solicitadas por los aficionados, el futbol amateur y los niños, lo cual nunca creyó que ocurriera.

“Siempre me gustó el tema del diseño, el marketing y así se dio, muy natural, nunca busqué algo diferente, quería sentirme cómodo, algo que me gustara y algo que me recordara el surf en Acapulco, en la playa”.

Jorge Campos. (Getty Images)

Jorge Campos. (Getty Images)

No les cambiaría nada hoy en día

Con la sinceridad e irreverencia que lo caracteriza, el ‘Brody’ aseguró que a 16 años de su retiro vuelve a ver sus uniformes y no les cambiaría nada, ni un solo color, ni una sola figura; dejaría intactos sus diseños.

“No les cambiaría mucho, si en esa época se puso de moda, ahora lo siguen usando, yo creo que no me equivoqué mucho, la tela a lo mejor sí”.

Jorge Campos. (Getty Images)

Intercambió playeras con todo el mundo

Sus extravagantes y novedosos diseños eran tan populares que siempre había algún futbolista que se acercaba a él al finalizar los partidos para solicitarle que intercambiaran camisetas, por lo que confesó tener una amplia colección de playeras de todo el mundo.

“Después de que se empezó a poner de moda, le gustó a la gente, todos los niños lo querían y empecé a intercambiarlo con todos los jugadores; los jugadores me pedían uno para sus hijos, para la familia o algo, empezó a revolucionar muchísimo y ya lo empecé a intercambiar con todo el mundo, tengo muchísimas playeras de intercambio”.

Sus favoritos nunca los usó

Más allá de tener alguno que considere especial, de toda la colección inigualable que portó durante su carrera, reveló que los uniformes que más le gustaban prefirió no utilizarlos en la cancha, pues sabía que no podía negarse a intercambiar su camiseta al finalizar el partido y no quería desprenderse de sus favoritas.

“No es que sea especial, son gustos, hay unos que ni los usé, pero me gustaban tanto que los guardé, dije, no los voy a usar porque me los van a quitar y era difícil decirles que no, siempre los intercambiaba y sí me quedé con varios que no utilicé, pero que me gustan”.

Jorge Campos. (Getty Images)

Los elegía antes del partido

Tan insospechados eran sus recorridos en la cancha, como el uniforme con el que saltaría a ella, ya que ni él mismo lo sabía, pues era a última hora, justo en el vestidor, donde elegía cuál de los que traía en su maleta iba a utilizar.

“Realmente yo estaba enfocado en lo que era el diseño del portero, en esa época tú te podías vestir como quisieras, mientras no chocaras con el equipo o con el árbitro y lo hice con mucho gusto, lo disfrutaba, siempre llevaba dos o tres uniformes a cada partido y ahí decidía cuál ponerme, el que me gustara más”.

Jorge Campos. (Getty Images)

Plus: Inspiró a los Super Campeones

Solo una verdadera leyenda podría inspirar un personaje que está destinado a ser un súper héroe del futbol, o en realidad un Súper Campeón, pues la mítica serie japonesa de anime los Super Campeones estuvo convencida de que Jorge Campos sería un digno rival para su plantilla de cracks y decidió caricaturizar su imagen en el personaje de Ricardo Espadas, por supuesto, con todo y sus uniformes de colores.

Roberto Espadas

