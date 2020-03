Jorge Pietrasante cruzo a David Faitelson por amaño de Veracruz

Las palabras de Fidel Kuri, exdueño de Veracruz, en que tiene pruebas de amaño de partidos hizo bastante ruido en el ambiente futbolístico.



Obviamente que en Futbol Picante se habló del tema y hubo un cruce en David Faitelson y Jorge Pietrasanta sobre lo que sucede en el futbol mexicano.

“Yo si he conocido una situación una muy anómala, muy rara, entre Morelia y Veracruz siendo del mismo dueño. No me enteré con mucha profundidad del asunto”, comenzó Faitelson a explicar mientras todo el estudio hacía silencio y aclaró que no había dicho nada en su momento.

Fue ahí cuando lo comenzó Jorge Pietrasanta al cuestionarle por qué no había dicho nada en su momento sobre este tema.

“Porque trabajaba en esa empresa como crees que lo podía decir. No lo podía decir. Hay cosas que no se pueden decir dentro de una empresa. Jorge no preguntes tonterías”, expresó Faitelson a su colega.

���� Los jugadores que tienen que levantar su nivel en la reanudación de la Liga MXhttps://t.co/0VqSJZ623H — Bolavip México (@BolavipMex) March 17, 2020

“Yo no me enteré ningún amaño ni nada cuando yo estaba en televisa porque para mí esto si es una novedad”, le contestó Pietrasanta a lo que Faitelson le dijo que entonces no sabía cuál era la realidad de la empresa en la que trabajaba.

Por otro parte, el periodista explicó que finalmente no hubo amaño de partido en Morelia y Veracruz ya que terminó en empate, pero si un intento para que gane un de los clubes.



