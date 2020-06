José Luis Higuera estaría detrás del nuevo equipo de Morelia

José Luis Higuera, analista de ESPN y exdirectivo de Chivas, aseguró para Futbol Picante que no descarta comandar una franquicia de futbol en Morelia. Además, sostuvo que si lo llaman, no tendría ningún problema en aportar con su ayuda, aunque no tiene un proyecto.

"Es que no estoy en eso. No tengo un proyecto. ¿Por qué ponerme de punta a mí?. Si me invitan, con mucho gusto aporto en este estado tan maravilloso", señaló José Luis.

Más adelante, confesó que tiene inversiones personales en el estado, sobretodo con la producción de aguacates, y aseguró que dicha plaza debe tener buen nivel de balompie.

"Se han mencionado varias franquicias que se van a vender y salen especulaciones. Llevo meses invirtiendo en Michoacán. No lo busco, pero si me llaman, se podrá ver, sino sigo en mi proyecto del aguacate. Hay tantas historias, pero me gustan proyectos de la zona y no que tengan visión de salir de la ciudad. Esta plaza debe tener futbol y les deseo suerte", aseguró.

Para terminar, confirmó que es de su agrado aportar a las zonas locales donde invierte y reiteró que hay empresarios de la zona interesados en el tema y si lo llaman, irá con gusto para sumar su experiencia.

"No puedo decir que sí y no. Son oportunidades que siempre se pueden presentar. Si me llaman, yo pongo mi granito de arena", sentenció.

