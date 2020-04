José Luis Higuera le respondió a Angel Reyna

Todo comenzó con una pelea entre Higuera y Rodolfo Pizarro en Twitter, pero Ángel Reyna se metió en esa discusión para defender al jugador y criticar al exdirectivo de Chivas.

"Dejen al señor José Luis Higuera, no sabe de fútbol y solo quiere su fama!! Ahhh y amenazar por q eso es su fuerte, pero siempre se topa con pared!! Hay videos y grabaciones mi querido tío higuerita, saludos a todos! Metan goles CRACKS y hagan lo q gusten, lo merecen!", señaló Angel Reyna.

Aquí está la fama que querías, con esto puedes seguir trabajando para espn como unos 3-4 meses, si después quieres hacer algo más tienes mi número, abrazo. — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) March 28, 2020

Ante esto, Higuera salió a declarar que jamás amenazó a Reyna. "No tengo cola que me pisen, no me quedé con ningún dinero ni lo amenacé para que me diera dinero, eran posturas fuertes, sí tenía que tener con él posturas fuertes", sostuvo.

Más adelante, José Luis confesó que cuando llegó a formar parte de la directiva de Chivas, Angel Reyna mostraba cierta división con el grupo.

"Él dice que soy un mentiroso, es su apreciación, fue una situación que yo heredé, él tenía una división con el grupo, llegamos Matías Almeyda y yo, y nos enfrentamos a una situación en la cual junto con Jorge determinamos que los jugadores fueran los que determinaran si regresaba o no Ángel al grupo", aseguró.

Además, José Luis Higuera confirmó que Jorge Vergara le había advertido sobre el carácter del jugador.

"Fue una situación hablada con Jorge, me dijo: ‘Te va a pasar eso, es el estilo de Ángel, tú no te preocupes´", sentenció.

