José Luis Higuera reveló cómo se dio la salida de Rodolfo Pizarro a Rayados

En julio de 2018 se llevó a cabo una importante transacción en el mercado de pases del futbol mexicano. Rodolfo Pizarro abandonó el Deportivo Guadalajara para sumarse a las filas de Rayados a cambio de unos 15 millones de euros, siendo la gran bomba de aquella ventana.

Siempre se generó mucha polémica en torno a cómo y por qué se dio su salida de Chivas, un club en el que estaba muy cómodo y venía de ser Campeón. José Luis Higuera despejó todas estas dudas en una entrevista Unánimo Deportes y reveló qué sucedió con el futbolista.

"Por supuesto que Rodolfo Pizarro en ese momento no quería salir, todo cambia cuando hay dinero y situaciones. Es verdad que Pizarro no pidió su salida, eso es cierto. La necesidad era del club. De ahí a que se lo oculté, no es cierto. Fue el primero en saberlo. Era una decisión del dueño, a nadie más le correspondía si estaba bien o mal", apuntó el ex CEO del Rebaño Sagrado.

Más adelante detalló: "Al final tuvo un acuerdo con Monterrey, así de fácil. Lo esperamos un mes y medio mientras pensaba ésto. Al final se fue porque quiso. Si él no se hubiera querido ir, se quedaba en Guadalajara". En la institución Regiomontana conquistó 1 título de Liga MX y 1 título de Concachampions, para partir a la Major League Soccer.

Por otra parte, Higuera aprovechó para dejarle un mensaje a otros dos exjugadores de Chivas: "Yo quisiera que cualquier jugador que haya hablado de mí, de frente podamos tomarnos un café y tuviéramos una charla honesta. (Oswaldo) Alanís, (Carlos) Fierro, cuando ellos decían que yo era inhumano es que yo era más bien claro, no había márgenes de negociación. Hablarles con la verdad era para ellos como si los tratara mal. Y es mentira, yo nunca traté mal a nadie. Qué casualidad que traté mal a los que se tenían que ir. Al futbolista le cuesta trabajo su realidad".

