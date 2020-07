Joserra Fernández: "Marco Fabián es un desastre"

Hace algunas horas se confirmó que Marco Fabián no continuará jugando en el Al-Sadd, equipo que juega en la Primera División de Qatar. Ante esto, han crecido los rumores de que el exjugador del Tri podría regresar a Chivas, club que lo vio crecer y donde tuvo la posibilidad de debutar profesionalmente.

Luego de que se diera a conocer esta posibilidad, algunos periodistas tocaron el tema en Futbol Picante, programa de ESPN. Allí, David Faitelson le realizó una pregunta a José Ramón Fernández: "¿Te consulto José Ramón, Marco Fabián puede regresar a las Chivas el futbolista?".

"Marco Fabián me parece que es un fracaso, no puede ser que juegue en Qatar y no ser titular en un equipo así. No creo que le venga muy bien a Chivas, es un jugador veterano, ya pasó su mejor momento", señaló.

Y además, se atrevió a comparar a Fabián con La Chofis: "¿A quién va a presionar Fabián, si La Chofis es mucho mejor jugador. Fernando Beltrán también está muy bien en el centro del campo. Marco Fabián no va a ir a Chivas, no lo va adquirir".

Marquito ha tenido una gran y larga trayectoria, ha debutado en el año 2007 y desde allí no ha parado de crecer. Ha pasado por grandes equipos como: Eintracht Frankfurt, Philadelphia Union, Cruz Azul, entre otros.

