Juan Otero asegura que Santos Laguna estará arriba en el Guardianes 2021

Juan Otero no ha mostrado problemas de adaptación en el esquema de Guillermo Almada y, de a poco, se está convirtiendo en una pieza clave dentro del once titular de Santos Laguna. El mediocampista, de pasado en Amiens, se mostró muy contento con su llegada al conjunto lagunero y asegura que serán los puntero del Guard1anes 2021.

"Con el apoyo de ellos (la afición) vamos a seguir creciendo y mejorando. Santos va a estar arriba, vamos a intentar ganar todos los partidos para lograr ese objetivo", destacó el colombiano en una entrevista con la Liga MX.

Y agregó: "Me dijeron que esto era una familia, que todo mundo alienta. La gente me da la bienvenida y, por ello, estoy muy contento de tomar la decisión de venir a Santos".

Juan Otero ve arriba a Santos Laguna. Jam Media.

Además, se refirió a lo que fue su paso por la Ligue One y confesó la razón por la cual no se adaptó de lleno a ese fútbol. "Yo soy atacante, pero puedo adaptarme a cualquier lugar en la delantera. Por la izquierda me están saliendo bien las cosas. Esto era lo que me faltaba en Europa. No me sentía muy bien, me ponían de lateral y yo soy delantero. Me gusta hacer goles", dijo.

Por otra parte, cabe destacar que Santos Laguna se medirá ante el Club América por la cuarta jornada de la competencia. El duelo se llevará a cabo el próximo domingo 31 de enero, y será a partir de las 19:05 horas del centro de México.

Lee También