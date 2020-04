Kranevitter y su presente en Rayados

Matías Kranevitter viene teniendo unos años difíciles en el fútbol. El mediocampista no logró triunfar en su paso por Europa. Vistió las pieles de Atlético Madrid, Sevilla y Zenit. En dichos lugares no pudo sumar muchos minutos, por lo que debió buscar un nuevo destino para tener continuidad.

A mediados de enero de 2020, Rayados se mostró interesado en contar con sus servicios y fichó al mediocampista, quien tuvo experiencia en la Selección Argentina. Sin embargo, a los pocos meses de haber arribado, el fútbol mexicano debió suspenderse debido a la pandemia por coronavirus.

Kranevitter, en su presentación con la piel de Monterrey.

Conscientes de que su deseo siempre fue regresar a River, club en el que surgió y sin dudas brilló, los periodistas de Fox Sports Argentina le consultaron si pretende regresar al equipo argentino. ¿Su respuesta? "Siempre se ha hablado mucho sobre el tema, la gente de River me lo hace saber. Uno está identificado con el club y sabe lo que significa River", sostuvo.

"HOY TENGO UNA CHANCE ENORME EN MONTERREY Y SOLO PIENSO EN HACER LAS COSAS BIEN ACÁ"#FOXRadio | Matías Kranevitter aclaró que siempre se acuerda de River, pero está enfocado en aprovechar su oportunidad en el fútbol mexicano. pic.twitter.com/RdWEekoeTb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 21, 2020

De todos modos, Kranevitter dejó bien en claro que está muy enfocado en Rayados y valoró la chance que le dio el club: "Tengo una oportunidad enorme en Monterrey, me han contratado por cuatro años. Creo que en lo único que pienso es en hacer bien las cosas acá. Llegué hace poco acá. Tengo la mala suerte de que pasó lo del coronavirus, pero bueno, hacía mucho que no venía teniendo continuidad y estaba empezando a jugar".

Y una vez más, al volante central le preguntaron si extrañaba River, por lo que respondió: "¿Cómo no voy a extrañar? Me dio todo, me hizo crecer. Viví toda mi infancia, mi comienzo profesional fue en el club. Viví cinco años en la pensión. La otra vez me estaba acordando. Es algo muy importante en mi vida porque me desarrolló como persona, me educó y eso es algo importante para uno".

"EXTRAÑO A RIVER, ME DIO TODO"#FOXRadio | Matías Kranevitter afirmó que guarda mucho cariño por lo que vivió en su etapa en el Millonario. pic.twitter.com/yH3YRdXIqB — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 21, 2020

