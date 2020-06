La alternativa que maneja la FMF para recuperar partidos de la Selección

La pandemia del Coronavirus golpeó con fuerza al futbol e incluyó a las Selecciones nacionales. La imposibilidad de organizar partidos internacionales producto del cierre de fronteras y las distintas restricciones que tienen los países, hace difícil proyectar cuándo volverá a jugar el Tri. Yon de Luisa, presidente de la FMF, habló sobre esta problemática y confirmó que ya tiene un plan en mente para recuperar los compromisos perdidos.

"No hay una sola semana que no haya hablado con la alta dirección de SUM. Si hay algo que aprendimos en esta pandemia es que la manera que regresemos a la normalidad va a ser entendiendo al de enfrente y trabajando juntos", comenzó el directivo en declaraciones con Futbol Picante acerca de las pláticas que lleva delante con la empresa encargada de montar los amistosos.

El último juego de México fue 19 de noviembre por la Liga de Naciones. Con las fechas FIFA de marzo y junio canceladas, de Luisa expresó la idea para recuperarlas: "Hay una serie de posturas que creo van a ser interesantes. Una de ellas conlleva que las fechas FIFA puedan ser no de dos partidos, sino de tres y en algunos casos hasta de cuatro. La cantidad de veces que las Selecciones le quiten los jugadores a los clubes van a ser menores".

Consultado cómo afectará la acumulación de partidos a la Liga MX, el titular de la FMF indicó que detendrá la competencia por más tiempo, pero menos veces. "Quizás te paran la liga dos días más, pero con dos días más dos días en dos ventanas, con cuatro días adicionales recuperan una fecha FIFA completa que normalmente es una ventana de diez días", sostuvo.

Adicionalmente, comentó que la Federación analiza diferentes escenarios y que la posibilidad de armar un combinado local es uno de ellos. "Si no podemos tener todas las fechas FIFA que perdimos por esta pandemia poder encontrar fechas de trabajo porque le debemos al Tata de nuestros seleccionados. Si no pueden venir los europeos por lo menos tener a los seleccionados de Liga MX y tratar de encontrar rivales, que no será nada fácil", advirtió.

