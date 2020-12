La confesión de Carlos Salcido: pudo jugar en un grande de Inglaterra

Carlos Salcido, exjugador del Deportivo Guadalajara y de la Selección de México, entre otros, platicó en una entrevista junto a TUDN y realizó una gran confesión: estuvo cerca de convertirse en nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra.

De todas maneras, ese traspaso no pudo se concretado y fue nuevo refuerzo del Fulham. En los Blancos, estuvo entre los años 2010-11. En el conjunto inglés disputó una gran cantidad de partidos, convirtiéndose en titular indiscutible y siendo nominado en el equipo ideal de la Liga Inglesa.

"Yo cuando llegué a Inglaterra, estuve muy cerca de fichar con el Liverpool y no fichar con ellos y me fui al Fulham, siempre mi sueño fue jugar en Liverpool, jugué contra el Liverpool y sabía lo del estadio y todo lo que pasaba, estuve muy cerca de fichar por el Liverpool, siempre es uno de los equipos que yo apoyo en Champions, fue una parte donde me quedé con esa espinita", destacó el exdefensor.

Carlos Salcido pudo jugar en un grande de Inglaterra. Jam Media.

Y agregó: "Me fui al Fulham ya que el Liverpool fichó al lateral izquierdo del Fulham, ya no pude". Además, Sa Sa tuvo su debut deportivo como futbolista del Rebaño Sagrado, donde fue elemento entre el 2001-2006.

Tras su gran rendimiento en el cuadro rojiblanco, un grande de Holanda se fijó en él y lo contrató. Se trata del PSV, en donde estuvo por 4 años y se ganó el cariño de todos. Finalmente, el zaguero terminó su carrera deportivo en 2019, siendo jugador de Veracruz.

Lee También