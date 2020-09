La dura autocrítica de Jesús Gallardo: "No estoy en mi mejor momento"

El caso de Jesús Gallardo es uno más dentro del contexto del Monterrey, un equipo que navega en las aguas de la irregularidad desde que se consagró en la liga y que sobresalió en el Mundial de Clubes, donde estuvo cerca de llevar al alargue al Liverpool.

En conferencia de prensa, el lateral izquierdo reconoció que no pasa por el mejor momento: "Soy un jugador muy autocrítico. Sé que he dejado de hacer muchas cosas. No estoy en mi mejor momento y soy consciente de eso".

"Estoy trabajando para estar al cien por ciento, por eso espero pronto salga de este bache. Estoy tranquilo porque el equipo me ha respaldado y tengo que seguir trabajando para seguir mejorando", agregó quien fue una figura en las grandes consagraciones de La Pandilla en 2019.

El defensa no fue considerado en el equipo titular en las últimas prácticas. Sobre eso, afirmó: "Sé que mi desempeño no ha sido bueno. La gente está en todo su derecho de opinar y lo respeto. Tengo que seguir trabajando para salir de este bache".

Jesús Gallardo supo ser una figura clave para Monterrey por la banda izquierda (Jam Media)

Sobre las críticas contra el plantel, Gallardo resaltó: "Mis compañeros son muy profesionales. A pesar de la derrota, al día siguiente tratamos de darle vuelta a la hoja, pensar en el partido que viene y sacarnos esa espina que tenemos. Mis compañeros se matan, entrenamos al cien por ciento y sé que pronto saldremos de esto porque el trabajo es el que nos da para salir adelante".

