La insólita manera en la que el DT de la Selección de Guatemala conoció a Chucho López

Antonio de Jesús López es un interior izquierdo de 23 años que se formó en las Fuerzas Básicas del América, ni más ni menos. Siendo uno de los proyectos futbolísticos más importantes de la institución, en los últimos meses se supo que representará a la Selección de Guatemala ya que su madre es de allí.

A pesar de no ser algo sorprendente, lo realmente llamativo fue la forma en la que el técnico del Blanquiazul (Amarini Villatoro) conoció al jugador de las Águilas. Es que, aunque no parezca verídico, fue a través de un mensaje de Facebook de un amigo de un primo de la familia López.

Esto tuvo lugar en febrero, cuando el América arribó al país centroamericano para enfrentarse a Comunicaciones en la ida de los Octavos de Final de la Concachampions. Amarini resaltó para ESPN: "Eugenio Villazón (DT mexicano a cargo de las Selecciones Juveniles de Guatemala) y Rafael Loredo (DT mexicano de la selección sub-20 de Guatemala) se comunicaron con gente del Club América y pidieron que le preguntarán a López si era cierto que tenía raíces en Guatemala y él dijo que sí. Cuando dijo que sí, me comuniqué con él".

"Estaba emocionado, también algo extrañado y me dijo: ‘¿es en serio o algún primo me está vacilando?’. Le dije que era el técnico de la Selección de Guatemala y le pregunté sobre qué le parecía la idea de jugar con nosotros y primero me agradeció, después me dijo que ya lo había meditado con su familia, con su esposa y me dio el sí", señaló Villatoro.

Por último admitió: "Hablamos sobre la posición donde le gusta jugar, el se desempeña como un interior izquierdo, para el ‘Piojo’ Herrera es un comodín porque lo ha usado en varias posiciones y por eso le gusta mucho. Yo le pedí compromiso, identificación, que de verdad sintiera la camisola y le dije que la afición de Guatemala era exigente, me respondió: ‘Créame que la afición del América también’ y tiene toda la razón. El muchacho está acostumbrado a la presión, es muy humilde, muy tranquilo".

Lee También