La regla que podrían quitar en la Liga MX debido al coronavirus

El coronavirus ha golpeado fuertemente a todo el planeta. No sólo desde el punto de vista de salud sino también en el económico y social. En muchos países no se puede salir a la calle para evitar la propagación de la enfermedad, los eventos y espectáculos como el fútbol están totalmente suspendidos, y aún no tienen fecha de regreso, y para colmo cada vez hay más desempleo.

Debido a esta enorme crisis que también ha afectado a los equipos del futbol mexicano, la Liga MX analiza la idea de tomar una drástica medida que, sin dudas, afectaría a las reglas del juego.

De acuerdo a Azteca Deportes, los directivos pretenden eliminar el VAR (sistema de videoarbitraje) como medida preventiva ante la crisis. ¿El objetivo? Ahorrarse cerca de 60.000.000 de pesos por año. Una cifra que ayudaría a equilibrar las finanzas.

#MarcajePersonal ��



Habrá medidas drásticas a corto plazo para el VAR en el futbol nacional, 60mdp es lo que le cuesta a la LigaMX ¿Pensarán en reducir el personal?



�� Sigue aquí el programa EN VIVO:https://t.co/qfTrcqb7NQ pic.twitter.com/2MQ0xEKmTf — AztecaDeportes (@AztecaDeportes) May 4, 2020

Por lo tanto, se estima que cuando el Gobierno Mexicano y la Liga MX definan la fecha de regreso de la competencia, esta regla que en los últimos años revolucionó al deporte brille por su ausencia. Eso sí, habrá que esperar a que lo confirmen las propias autoridades.

¿Te parecería bien que eliminen el VAR para equilibrar las finanzas de la Liga MX?

