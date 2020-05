Las palabras de Almeyda que Kranevitter nunca olvidará

Todo aquel futbolista que tuvo la oportunidad de jugar en Primera División recordará por siempre aquel momento. Por más que pasen los años, los primeros pasos en un equipo, tras mucho tiempo de esfuerzo, trabajo y sacrificio, siempre suele quedar en la memoria de la persona que jugó al futbol.

Matías Kranevitter recordó aquel momento que vivió en 2012, cuando le tocó debutar de manera oficial con River Plate. Aquel año, y luego de haber realizado las divisiones formativas en dicha institución, venía peleando para poder tener su chance en la plantilla profesional.

Matías Almeyda, DT en aquel año, venía siguiendo atentamente al mediocampista, aunque no pudo darse el gusto de hacerlo jugar en Primera, ya que poco tiempo después lo terminaron echando. Aun así, Kranevitter recuerda muy bien los consejos que el Pelado le dio durante su gestión.

"Yo estando en River, en Reserva, iba a entrenar con Primera y Almeyda me bajaba. Estaba él dirigiendo en Primera. La última semana que él estuvo en River, ya sabía que dirigía su último partido y se iba. Nos llamó a Balanta y a mí, y nos dijo: 'Ustedes dos se van a quedar en el plantel de Primera. Ahora depende de ustedes. Yo no los subí porque no iban a tener lugar y no iban a entrenar bien. Prefiero que entrenen bien en Reserva. Y nos dijo: 'Ustedes quédense en Primera, ahora viene Ramón Díaz y depende de ustedes'. Sabés la alegría que tenía...", expresó Kranevitter, quien le tiene un gran cariño al ex DT de Chivas.

Incluso, comentó que en su presentación oficial en Primera no pudo tocar la pelota ni siquiera un minuto: "Los primeros tres meses no jugué y después tuve la suerte de que me llevaran al banco. Me hizo debutar Gustavo Zapata, DT interino que tomó el mando cuando se fue Almeyda. Debuté unos minutos, pero no pude tocar la pelota, ja".

