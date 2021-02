Daniel Osorno reveló perdidas millonarias tras su paso por la música, pero no se arrepiente

El ex jugador de Atlas en la Liga MX y de la Selección Mexicana, Daniel Osorno, reveló que ha tenido grandes pérdidas económicas luego de su incursión en el mundo de la música con la banda Pura Caña, con la que inició su proyecto en el año 2003

Durante una entrevista con Milenio, el subcampeón con los Rojinegros en el año 99 dejó ver que no tuvo los beneficios financieros esperados, sino por el contrario, el dinero apostado al proyecto nunca lo recuperó, por lo que tal vez modificaría esa parte de su vida.

"Puede ser eso de la banda (lo que cambiaría de su carrera), pero lo hice por hobby, mucha gente piensa que soy una persona borracha, pero ni tomo, ni fumo ni nada, hay que demostrar con hechos; uno debe mostrar lo que uno es, yo agradezco a mi esposa y a mis hijos, sé que estas situaciones son difíciles. Uno debe ser como persona lo que uno es, en mis 20 años (de carrera) lo disfruté", expresó.

A pesar del perjuicio económico, el ex mediocampista no se arrepiente de todo e indicó que el punto de quiebre se produjo cuando se fue a jugar a la MLS, más precisamente a Colorado Rapids.

"Yo viajé a Estados Unidos y ya no hubo comunicación, yo las cosas las dejé porque en la banda me robaron detalles y todo, pero me fui a jugar (2007), no hubo la misma química y dije, bueno, es momento de dejarla aparte. No me arrepiento de nada, lo disfruté, duré cinco años y es lo más bonito que viví, lo único que pido es que tengan cuidado con lo que hagan, que como jugadores lo hagan todo al 100 por ciento y que no se distraigan de nada", añadió.

Daniel Osorno es ovacionado por la afición de Atlas. Foto: Imago7

Daniel Osorno es un histórico referente del Atlas FC, club de donde surgió y formó parte del equipo que en 1999 estuvo cerca de volver a obtener un título en la final perdida por penales ante Toluca. Además de sus pasos por Monterrey, Dorados o Correcaminos, también fue convocado en la Selección Mexicana donde integró el plantel campeón de la Copa Cofederaciones 1999 y la Copa Oro 2003.

