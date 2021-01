Tabla general de posiciones del Guard1anes 2021

La espera terminó. Un nuevo certamen de la Liga MX comenzará este viernes por la tarde, donde los 18 equipos que conforman la competencia tienen ilusiones y oportunidades de clasificar a la Liguilla. El Guard1anes 2021 promete ser apasionante desde la primera hasta la última semana de actividad.

Chivas de Guadalajara visitará a Puebla y darán el puntapié inicial del Guard1anes 2021 este viernes. La Franja tendrá en su banco de suplentes a Nicolás Larcamón, entrenador que estará debutando en el futbol de México. Por su parte, Chivas no cuenta con grandes incorporaciones, pero un equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich siempre promete.

Pumas no la tendrá para nada fácil en su debut. No solamente por no contar con Carlos González, transferido a Tigres UANL, sino porque además deberá jugar en un reducto complicado como lo es Tijuana. Los Xolos se reforzaron bien y, además, tienen la continuidad de Pablo Guede, quien supo llevar a Morelia a la Liguilla en el pasado.

Mazatlán y Necaxa culminarán el viernes de Liga MX, aunque no se terminará la jornada. El sábado habrá mucha acción con Atlas-Monterrey, en el debut del Vasco Aguirre, Tigres recibirá al último campeón León y América será local de Atlético San Luis sin Santiago Solari.

+ CHECA LA TABLA DE POSICIONES COMPLETA:

POS EQUIPO PJ PTS 1 AMÉRICA AMÉRICA 0 0 2 ATLAS ATLAS 0 0 3 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 0 0 4 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 0 0 5 GUADALAJARA GUADALAJARA 0 0 6 JUÁREZ JUÁREZ 0 0 7 LEÓN LEÓN 0 0 8 MAZATLÁN MAZATLÁN 0 0 9 MONTERREY MONTERREY 0 0 10 NECAXA NECAXA 0 0 11 PACHUCA PACHUCA 0 0 12 PUEBLA PUEBLA 0 0 13 PUMAS UNAM PUMAS 0 0 14 QUERÉTARO QUERÉTARO 0 0 15 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 0 0 16 TIGRES UANL TIGRES 0 0 17 TIJUANA TIJUANA 0 0 18 TOLUCA TOLUCA 0 0

PUEBLA Puebla GUADALAJARA Guadalajara TIJUANA Tijuana PUMAS UNAM Pumas MAZATLÁN Mazatlán NECAXA Necaxa ATLAS Atlas MONTERREY Monterrey TIGRES UANL Tigres LEÓN León AMÉRICA América ATLÉTICO SAN LUIS A San Luis TOLUCA Toluca QUERÉTARO Querétaro SANTOS LAGUNA Santos Laguna CRUZ AZUL Cruz Azul PACHUCA Pachuca JUÁREZ Juárez VER CALENDARIO COMPLETO Zona Horaria: México

Lee También