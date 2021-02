Liga MX pasa investigación por racismo en el San Luis vs. Santos a la Comisión Disciplinaria

Este jueves ocurrió un hecho lamentable en la Liga MX, que indignó a todo el futbol mexicano, luego de que el jugador de Santos, Félix Torres, denunciara haber sufrido ataques racistas por su color de piel, durante el partido de la Jornada 7 del Guard1anes 2020, ante San Luis.

Es por ello que el máximo organismo del balompié nacional emitió un comunicado oficial para dar a conocer su postura, en el cual aseguró que ya derivó la investigación del caso a la Comisión Disciplinaria, reiterando que no tolerará ningún tipo de discriminación ni violencia en sus torneos.

"La LIGA BBVA MX informa que se turnó a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol la apertura de la investigación por los hechos ocurridos anoche en el partido entre los Clubes Atlético de San Luis y Santos Laguna en el Estadio Alfonso Lastras. En caso de que la investigación determine responsables por los actos se sancionará de acuerdo a los reglamentos establecidos por la FMF y la LIGA BBVA MX", advirtió el organismo.

¿Qué ocurrió con Félix Torres?

Fue su compañero del conjunto lagunero, Matheus Doria, quien al finalizar el encuentro aseguró que el jugador ecuatoriano había sido insultado por su color de piel, por parte de un balonero del Alfonso Lastras, incluso, reveló que Félix Torres se encontraba llorando en el vestidor por dicha situación.

Más adelante, fue el propio zaguero quien confirmó que sufrió ataques racistas en el duelo ante el cuadro potosino, lo cual lamentó y aprovechó para hacer un llamado para evitar que los futbolistas sigan siendo discriminados por su color de piel.

"Quiero expresar algo sorpresivo en el encuentro que fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol. Yo no tengo problemas con nadie, trato de llevarme con todos, sea del color que sea", sentenció el jugador guerrero.

