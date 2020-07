Lo explicó el Director del diario: ¿por qué Récord no incluyó en la tapa a Tigres UANL?

Luego de más de 4 meses de incertidumbre, el futbol regresó a México de la mano del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Y lo hizo con un partidazo: Tigres UANL goleó por 3-0 a Necaxa en el estadio Victoria de Aguascalientes con una actuación sobresaliente en lo colectivo.

Los dirigidos por Ricardo Ferretti hicieron su tarea y se llevaron 3 puntos importantes a Monterrey, iniciando con el pie derecho el gran objetivo de volver a la primera plana. Además, recibió la buena noticia de que su estrella brilla más que nunca: André-Pierre Gignac se despachó con un doblete y estuvo intratable.

La tapa de Récord esta jornada

Sin embargo, todo esto no le alcanzó para hacerse con la portada de uno de los diarios más prestigiosos del país: Récord. Julio César Domínguez, elemento de Cruz Azul, fue la gran presencia y lo acompañaron, en menos espacio, Chivas, América, Pumas y la Fórmula 1.

¿Quién está con @omarzeron, pensando que Tigres ‘merece’ lugar en la portada?



Ojo: no es por obligación, sino por merecimientos; no es por ser importante, sino por ser relevante.



Pregunta seria. https://t.co/pdhkpFdOVq — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) July 25, 2020

Los aficionados Universitarios explotaron del enfado con esto, por lo que el Director del diario no tuvo mejor remedio que salir a explicar su polémica decisión. "¿Quién piensa que Tigres merece lugar en la portada? No es por obligación, es por merecimientos; no es por ser importante, es por ser relevante", lanzó Carlos Ponce de León.

En los comentarios, debatiendo con los Incomparables, mencionó: "No estamos obligados a nada. Es porque sea relevante, que le interese a más gente". Ponce de León dejó bien en claro que se rigen en cuanto las exigencias de su público en CDMX, por lo que este triunfo de Tigres no estuvo contemplado para la portada.

