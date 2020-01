José Ramón Fernández es una persona ícono del periodismo deportivo mexicano. El longevo y experimentado periodista tiene una nueva casa y fue presentado con bombos y platillos por Récord.

El periodista mexicano se estrenó con una columna de Chicharito Hernández, pero también dio otras declaraciones candentes del fútbol mexicano.

Fernández aprovechó la plataforma para atacar al ídolo futbolístico Hugo Sánchez. "México nunca va a ser campeón del Mundo con Hugo Sánchez, lleva 15 años sin dirigir Hugo Sánchez. Es un buen tipo, complicado, díficil, es el rey del yo, yo, yo, lo tengo todos los lunes y martes ahí sentado", expresó.

Además, agregó que Sánchez tiene un concepto de fútbol diferente. "Hugo ve el futbol como si todavía estuviera en el Real Madrid, piensa que todo es como se hace en España, muy profesional", aclaró.

Para finalizar, agregó que no sabe si él verá a México campeón. "Ver a México campeón del Mundo no sé si me dé tiempo, va a ser díficil, y eso que vamos a organizar junto con Estados Unidos el Mundial de 2026", sentenció.

