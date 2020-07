Lo liquidaron: Marc Crosas y Paco Villa tundieron a la Chofis López por su rendimiento en Chivas

Uno de los futbolistas más tundidos en los últimos días en las redes sociales ha sido Javier Eduardo López. El elemento del Deportivo Guadalajara tuvo algunos minutos en la igualdad de su equipo ante León 0-0 en la primera jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y su rendimiento dejó que desear para mucha gente.

Además de ser criticado por aficionados, varios periodistas también le cayeron a la Chofis. En Contacto Deportivo, programa de TUDN, Paco Villa y Marc Crosas liquidaron al mediocentro ofensivo de 25 años y aseguraron que debería salir a préstamo a otro club para recuperarse tanto en lo físico como en lo futbolístico.

Chofis López fue titular en el Clausura 2020 (Getty Images)

Villa, sin pelos en la lengua, lanzó: "Sí, el talento de Chofis es recuperable. Pero no en Chivas, deberían prestarlo. La Chofis en Chivas no camina. Tiene 25 años, le queda mucho camino por andar. Acaba de firmar una extensión en su contrato, Chivas le da esa confianza cuando viene el cambio de la directiva y el propio Luis Fernando Tena. Desafortunadamente la Chofis no ha dado de sí y mantiene esos problemas con él mismo, él es su peor rival".

Ahora en @ContactoTUDN...



"Lo que más me preocupa es el nivel futbolístico de la Chofis": @marccrosas



"La Chofis en Chivas no camina": @Paco_Villa_



��En vivo por @TUDNMEX y @TUDNUSA pic.twitter.com/SP3u2toNGm — Contacto Deportivo (@ContactoTUDN) July 30, 2020

"Paco fue mucho más duro con Chofis durante la transmisión del partido que ahorita. Cuando él está bien puede ser el motor del equipo, es un futbolista diferente, un talento que no tenemos. Lo del sobrepeso es una imagen personal bastante deplorable para un futbolista profesional, pero a mí lo que más me preocupa es su nivel futbolístico. Me da igual la panza", indicó Marc, sabiendo de sobra la jerarquía que posee López.

Por último, lo comparó con Blanco y luego lo destrozó por su improductividad: "Recuerdo a Cuau, sin tener el mejor físico y retirándose a los 40, seguía siendo un jugador desequilibrante en cualquier edad. Cuando pasa el balón por sus pies, no pasa absolutamente nada. Y si hay algo que no ha demostrado Chofis es hambre".

Lee También