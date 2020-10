Los memes estallan contra Andrés Iniestra tras el insólito penal que le dio empata a América en Clásico Capitalino

Pasó una nueva edición del Clásico Capitalino entre América y Pumas el cual terminó con un electrizante 2-2. El protagonista de la noche fue Andrés Iniestra luego del insólito penal que concedió para la igualdad del equipo de Miguel Herrera.

En la primera mitad era mejor el equipo Azulcrema ya que llegaba y generaba peligro, pero no anotaba, a diferencia de los Universitarios debido a que en la segunda jugada gol pusieron el 1-0 con la anotación de Vigon. A pesar de esto, 10 minutos después apareció Nicolás Benedetti para marca el 1-1.

La segunda parte comenzaba tranquila y con pocas jugadas de riesgo, pero Mayorga rompió por la banda izquierda y lanzó un centro preciso para que Iturbe, de palomita, ponga el 2-1 parcial. Sin embargo, a poco del final América llegó a la igualdad de penal con un tonto penal de Andrés Iniestra que tocó el balón con la mano cuando se encontraba en la barrera de un tiro libre.

��#NoTeLoPierdas

��80': ¡G⚽⚽⚽L! Federico Viñas cobra el penal a su izquierda, engañando al portero, e iguala el marcador.



América 2-2 Pumas#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/tU2cQA23uM — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 4, 2020

Quien lo cambio por gol, tras discutir un buen rato con Henry Martin, fue Federico Viñas que no le dio ninguna oportunidad a Julio González para frenar el remate y para que el equipo de Miguel Herrera se mantenga tranquilo en la zona de clasificación directa.

Debido a esto los fanáticos de Pumas estallaron las redes sociales contra Andrés Iniestra ya que por ese error su equipo no se quedó con el Clásico Capitalino.

Los mejores memes contra Andrés Iniestra tras el Clásico Capitalino.

Para todos los que defienden a Iniestra:

PD: Chinguen su madre junto a ese muerto. pic.twitter.com/OJQfCEdiz4 — H.Mauro87 (@holgazan_Mau87) October 4, 2020

Lee También