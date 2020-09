Luis Montes renunció a la Selección mexicana

La convocatoria de Gerardo Martino y que difundió la Selección mexicana en todas sus plataformas presentó nombres sorpresivos, así como ausentes rutilantes. Entre los que no integraban la nómina, sobresalía Fernando Navarro, José de Jesús Corona y Luis Montes.

En las últimas horas y gracias a una información del periodista Rodrigo Méndez de Marca Claro, se supo que Chapito renunció al Tricolor. Fue el propio futbolista el que le pidió al estratega que no lo llame más.

"Me parece lo más sano que informe el jugador, que informe la selección que 'x' jugador no quiere ser tomado en cuenta y punto, se acabó. Se va a armar un gran debate, lo van a criticar y me parece que estarían totalmente equivocados, él es libre de decidir absolutamente lo que quiere", comentó el reportero.

¿Se han preguntado alguna vez quién será el sucesor de nuestro Chapo Montes? Los años pasan y él es el creativo, el capitán, el desequilibrante, el de calidad. Vaya tarea que tiene la directiva. Ojalá que nos fuera eterno. ����#TerritorioEsmeralda pic.twitter.com/Eki2IttnwR — Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) September 11, 2020

"Insisto, si esta fuente metida en el fútbol mexicano tiene toda la razón, sería una explicación de por qué Tata Martino no lo toma en cuenta", agregó en la edición nocturna de ayer en el programa.

México estará enfrentando a Costa Rica en un amistoso internacional el próximo 30 de septiembre en el Estadio Azteca.

