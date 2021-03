Cuauhtémoc Blanco: "Chicharito Hernández no triunfará en Los Angeles Galaxy"

Zlatan Ibrahimovic pasó por Los Angeles Galaxy y demostró la clase de futbolista que es, ya que se convirtió en uno de los mejores jugadores que alguna vez estuvo en la MLS. En tanto, cuando se anunció su salida y vuelta a AC Milan, la franquicia se vio con la necesidad de encontrar a un reemplazante. Allí, surgió Javier Hernández.

Chicharito llegó a Estados Unidos como el mejor fichaje a comienzos del 2020, pero lo cierto es que su rendimiento en toda la temporada estuvo lejos de lo imaginado. El delantero no solamente marcó pocos goles, sino que además se vio atormentado por las lesiones y un estado físico lejos del deseado.

No hay dudas que prácticamente nadie se esperaba ese nivel de Hernández, aunque hay alguien que sí lo había imaginado. Justamente, una palabra autorizada como lo es Cuauhtémoc Blanco dio su veredicto, quien es una verdadera leyenda para el futbol mexicano y la propia MLS.

Cuauhtémoc Blanco sabía que Chicharito no iba a rendir en la MLS

"Es un gran ser humano, me llevo muy bien, pero en una entrevista lo dije 'ahora que se vaya a Galaxy, él no va a triunfar', porque no tiene los mismos jugadores que tenía en el Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen y West Ham", opinó el exjugador del América en diálogo con TUDN.

Cuauh explicó el motivo por el cual no funcionó en Los Angeles Galaxy: "No tiene los jugadores y depende mucho porque es un centro delantero, él no te va a encarar y la va a meter, es un centro delantero nato y no tiene quién lo surta de balones y por eso le está yendo como le está yendo", culminó. Por lo pronto, Chicharito se ha mostrado mucho mejor físicamente y tiene todo el 2021 para dar vuelta la página.

