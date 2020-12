Jürgen Damm humilló a sus haters con una clase de humildad

A pesar de tener 7 títulos en su palmarés con Tigres UANL (4 de Liga MX y 3 Campeón de Campeones), Jürgen Damm ha sido y es uno de los jugadores mexicanos más criticados en redes sociales. La mayoría de los malos comentarios son en base a su juego (los centros, por ejemplo), pero también lo tunden por la vida que lleva desde que se mudó a los Estados Unidos.

Ya como jugador de Atlanta United en la Major League Soccer, el atacante de 28 años ha presumido de lujosos carros en Instagram y Tik Tok, lo que provoca que sus detractores estén pendientes de él. En las últimas horas, Analistas compartió un video del futbolista conduciendo un Lamborghini y fue reventado en los comentarios ya que el mismo estaba estacionado en un lugar reservado para gente discapacitada.

Jürgen Damm, al darse cuenta de esto, dejó su comentario en el posteo dando una explicación: "Para la generación de cristal y haters les explico, el club me asignó ese lugar al igual que a otros futbolistas por el tema del Covid. Se dejan 2 espacios entre cada carro y no alcanza el estacionamiento, es por eso que estamos también en esos lugares por ahora".

Comentario de Jürgen Damm en la publicación del video.

Esto no fue suficiente. Los críticos siguieron tundiendo fuertemente al exjugador de la Selección Mexicana, por lo que Damm volvió a exponerse: "Quise dar la explicación porque como figura pública tengo que ser ejemplo y quiero inculcarle cosas buenas a los niños. No quiero que piensen que lo hago porque sí, hay una explicación y es esa, que el club me asignó ese lugar y por eso me puse ahí, yo siempre respetaré e intentaré ser un ejemplo para las nuevas generaciones".

Comentario de Jürgen Damm en la publicación del video.

"Nosotros nos debemos a ustedes los aficionados, sin ir al estadio, comprar nuestras camisas o ver los juegos por tele no seríamos nada. Así que yo personalmente siempre tendré un trato amable y respetuoso con todos así me tiren hate o no", sentenció Damm, dando una clase de humildad.

