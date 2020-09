Los Angeles Galaxy instauran "paternidad" sobre Los Angeles FC en la MLS

Por tercera vez en lo que va del 2020, y producto de una calendarización modificada por la pandemia del Coronavirus, la Major League Soccer (MLS) nos ofreció el mejor partido que tiene a su haber: El Tráfico, el Clásico entre Los Angeles Galaxy y Los Angeles FC.

Y pese a que en el 2019, el cuadro donde es capitán el mexicano Carlos Vela los eliminó en semifinales de la Conferencia Oeste, y que en el primer duelo del año, logró la goleada más abultada ante su acérrimo rival, por 6-2 en Orlando, con el reinicio de la fase regular, la ventaja volvió a ser para los Galácticos.

Esto porque en los dos partidos que han disputado en el reinicio de la actividad, LA Galaxy, con Jonathan dos Santos y Efraín Álvarez, y sin el lesionado Javier Chicharito Hernández han ganado ambos encuentros y sin recibir goles en su portería.

Y el factor en común que han tenido estos triunfos, que lo ponen por arriba del LAFC en el historial, con 4 triunfos sobre 2 de su rival, más tres empates, ha sido el delantero Sebastian Lletget, quien le ha anotado tres goles en estos encuentros, y el último de ellos, entre los mejores de la actual temporada.

STOP IT SEBASTIAN LLETGET STOP IT �� pic.twitter.com/Mzb0b1BOEt — Major League Soccer (@MLS) September 7, 2020

Lo concreto es que, con o sin público en los estadios, El Tráfico se ha convertido en estos tres años en un duelo digno de ser considerado un Clásico como el América vs. Chivas, Real Madrid vs. Barcelona o Boca Juniors vs. River Plate, y cuidado, porque este año puede haber más.

